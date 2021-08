Chris traint voor het WK en EK mountainbiken: ‘Het is zwaar en uitdagend’

Door alle versoepelingen is er deze zomer steeds meer mogelijk. Hoe vullen jongeren hun zomer? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie diverse jongeren aan het woord over hun zomerplannen. Vandaag topsporter Chris van Dijk (18), wonend in Enschede, die op hoog niveau mountainbiket.

‘Deze zomer doe ik mee aan het WK en EK mountainbiken. Ik train er veel voor: zo’n zes dagen per week. Dat varieert van krachttraining in de sportschool, lange fietsritten om mijn uithoudingsvermogen te trainen en pittige intervaltraining. Ook oefen ik technische dingen zoals moeilijke afdalingen. Dan ga ik samen met mijn vijf teamgenoten en mijn trainer naar goede trainingsplekken, bijvoorbeeld in Winterberg of ergens in de Ardennen. Sinds juli woon ik in Enschede in een huis met topsporters van mijn leeftijd, onder wie de andere mountainbikers uit mijn team. Ik woon er ook met schaatsers en wegwielrensters. We worden allemaal getraind vanuit de TalentNED Academy, een organisatie die topsporters begeleidt. Het is superrelaxed hier. We maken grapjes tijdens het eten, kijken films met elkaar of gaan tafeltennissen. Rondom wedstrijden merk ik dat iedereen meer gespannen is, maar dat hoort erbij. Tijdens trainingen is iedereen wat serieuzer, maar ook dan is er tijd voor een grapje tussendoor.

Dit schooljaar ben ik geslaagd voor het vwo, dus ik heb nu een extra lange vakantie. Naast mijn trainingen werk ik daarom bij een fietsenzaak. Ik vind het leuk om aan fietsen te sleutelen, en zo kan ik wat bijverdienen. Tussendoor rijd ik wat kleinere wedstrijden als voorbereiding op het WK en EK. Het EK is op 14 augustus in Servië en het WK is 25 augustus in Italië. Tijdens zo’n wedstrijd sta ik met honderd of honderdvijftig leeftijdsgenoten bij de start. De startopstelling wordt gemaakt op basis van de wereldranglijst. Op dit moment heb ik een gunstige startpositie, maar dit kan nog veranderen door andere kleinere competities. Het parcours is ongeveer 4 kilometer en bevat een paar heuvels en afdalingen. We fietsen het parcours vier, vijf of zes keer en wie dit als snelste doet, die wint.

Dit is het zevende jaar dat ik wedstrijden rijd. Ik mountainbike in totaal al acht jaar. Ik ben opgegroeid in Ede en kom uit een sportief gezin, dus ik begon vroeg met hardlopen en voetballen. Een klasgenoot was lid van de wielervereniging in Ede en ik ging een paar keer met hem mee. Ik vond dat zo leuk dat ik stopte met voetbal en veel ging mountainbiken. Tijdens het mountainbiken kan ik mijn grenzen opzoeken en alles geven wat ik in mij heb. Het is gaaf om zo hard mogelijk naar beneden te rijden op een parcours met moeilijke stenen en wortels. Je voelt dan de adrenaline. Het is een zware en uitdagende sport, maar dat spreekt mij juist aan. Sinds de jeugdgroep ben ik geleidelijk wat grotere wedstrijden gaan doen en dat ging steeds beter.

Na de zomer ga ik studeren aan de Universiteit Twente. Als topsporter hoef ik het eerste jaar niet in één jaar af te ronden. Dat is fijn. Het is mijn droom uiteindelijk mijn brood te kunnen verdienen met topsport. Ik zou heel graag de Olympische Spelen of het WK willen winnen, maar hoe realistisch dat is, weet ik niet. In de top vijf of tien belanden lijkt mij ook al een grote eer.’