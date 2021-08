Michelle de Mol combineert reizen met haar werk en werkt overal ter wereld online

Michelle de Mol werkt twee dagen per week; de rest van de week is ze aan het reizen.

Sommige cliënten weten dat hun psycholoog tijdens de afspraak in het buitenland is, anderen weten niet beter dan dat ze ergens in Nederland achter een scherm zit.

‘Soms komt het ter sprake, maar soms ook niet. Bij het zoeken naar een nieuwe overnachtingsplek kijk ik altijd of er een extra kamer is waar ik in alle rust kan werken. Gelukkig kun je op websites zoals Airbnb foto’s bekijken van de verblijven. Ik heb altijd een witte muur als achtergrond’, legt De Mol uit. ‘Mijn cliënten merken er niets van dat ik op reis ben. Soms zijn mensen sceptisch: is het niet beter om met je psycholoog in één ruimte te zitten, voor de verbinding? Dat hoeft dus niet altijd en online werken heeft voordelen. Mensen zijn in hun vertrouwde omgeving en i..

