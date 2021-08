Eten laten thuisbezorgen in oude stijl

Het laten thuisbezorgen van eten is ouder dan velen denken. Op deze 83 jaar oude foto zien we hoe een ingemetselde heremiet, een kluizenaar, in Tibet eten bezorgd krijgt. ‘Heremiet’ is ontleend aan het Griekse woord voor eenzaam of onbewoond. De eerste kluizenaars waren de woestijnvaders uit de tweede eeuw na Christus, christenen die zich in Egypte afzonderden van de bewoonde wereld. Ze meenden hierdoor hun focus volledig op God te kunnen richten, op gebed en meditatie. Een ascetisch leven, zonder afleiding van de wereld en de mensen om hen heen. Ook vluchten voor christenvervolgingen was een motief. Bekende kluizenaars waren onder meer Paulus van Thebe (228-341) en Antonius Abt (251-356). Zij kregen veel volgelingen, waardoor uiteindeli..

