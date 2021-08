Ouderenportret: ‘Op de markt, in het bos: overal kun je getuigen van de levende Heer’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Jan van der Kraats (78) uit Breukelen. Hij was jarenlang huisschilder en verbouwde eigenhandig zijn woonboerderij. Vijf jaar geleden verloor hij zijn vrouw Marja en zelf was hij ernstig ziek. Door alles heen ziet hij Gods leiding.

‘Ik groeide op in een gezin met zeven jongens, ik was de op één na jongste. Omdat er geen meisjes waren, moesten wij ook gewoon aardappels schillen en meehelpen in huis. Met zeven maanden ben ik geboren, mijn hersenen waren daardoor niet helemaal volgroeid. Maar ik weet pas sinds een paar jaar wat dat precies voor gevolgen kan hebben. Voor mij verklaarde dat veel. Ik kon namelijk niet goed leren, ook al deed ik zo mijn best. Mijn vader had daar weinig begrip voor. Ik keek scheel, werd gepest en dacht dat niemand van mij hield. Daardoor ging ik me slecht gedragen.

Toen ik een jaar of veertien was, heb ik uitgeschreeuwd naar God: ‘Als U bestaat, laat mij het dan zien.’ Mijn broer was destijds in opleiding voor zendeling en ik besloot met he..

