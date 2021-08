Martin Nijkamp wil de lekkerste krentenwegge van Twente maken: ‘Laat mij maar met handen in het deeg’

Brood heeft het zwaar als dagelijkse kost. Cornflakes en koek, yoghurt en muesli eisen hun plek op in de ontbijtkeuken. Haast is het alibi, gezondheid het motto. Het ND predikt deze zomer daarom eerherstel voor boer, bakker en bammetje. Vandaag: brood van de markt.

Hij is van goeden huize, Martin Nijkamp, zo blijkt uit de certificaten aan de keukenmuur. De papiertjes achter glas zijn vergeeld, maar leesbaar zijn nog de handtekeningen van de voorzitter van de examencommissie en de Rijksgecommitteerde. 91 jaar na dato spreekt (klein)zoon Martin dan ook met veel respect over zijn leermeesters. ‘Mijn grootvader was eigenlijk boer in Bathmen. Dat bakken deed hij er een beetje bij, vooral omdat mensen erom vroegen. Hij vond het ook wel leuk, heb ik van horen zeggen. Je had in die tijd trouwens nog niet veel keus, want de meeste bakkers bakten vooral roggebrood. Tienponders, die werden vervoerd in kruiwagens. Alleen bij uitvaarten en bruiloften bakte hij witbrood en al die broden moesten ook nog eens geve..

