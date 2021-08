Op de zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog telt vrijwilliger Wout Bakker de wulpen en rotganzen

Vrijwilliger Wout Bakker zoekt uit hoe het gesteld is met de vogelstand op Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. In een schriftje houdt hij precies bij hoeveel vogels er over de zandplaat lopen, pikkend naar pieren.

Engelsmanplaat

Het is gelukt, we hebben Engelsmanplaat – liggend tussen Ameland en Schiermonnikoog – eindelijk bereikt. Hoe precies, daar zullen we u niet mee vermoeien, maar geloof ons maar als we zeggen dat we logistiek tot aan het gaatje moesten gaan om op deze enorme zandplaat te komen. Een gemotoriseerd bootje brengt ons in de middag aan land. Wout Bakker (31) – blootsvoets en in korte broek en T-shirt – staat ons op te wachten. Het is een heldere, zonnige dag. Verspreid over de plaat liggen plassen lauw zeewater die niet verder komen dan tot aan de enkels.

broed- en trekvogels

Wout, een lange, magere vent uit Amsterdam, bivakkeert nu twee dagen op Engelsmanplaat. Zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .