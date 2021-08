De Gouwe laat zien hoe belangrijk water was voor de ontwikkeling van ons land

Geheel omsloten door moderne niet erg fantasierijke nieuwbouw en verscholen achter eigen leilinden staat het negentiende-eeuwse onderkomen van de Remonstranten, het al vier eeuwen oude eigenwijze zusje van de grote Hervormde Kerk. Hier aan de Gouwe in Waddinxveen wordt er ook al die eeuwen remonstrants gekerkt. De eerste steen van het kleinood is op 21 augustus 1835 gelegd door de negenjarige zoon van de heer Joan van Vollenhoven te Rotterdam.

Jazeker, een voorvader van mr. Pieter. Slechts bij stapvoets rijden valt het oog op dit stenen reliek. En dat geldt voor zoveel langs de Gouwe, niet alleen in Waddinxveen, maar ook in Boskoop en Alphen aan den Rijn waar de Gouwe zijn begin (of einde) vindt in de Oude Rijn.

Als veenstroom..

