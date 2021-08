Verliefd op de Indiase gerechten

‘Ik ben geboren en opgegroeid in India’, vertelt Amit. ‘Als het zomervakantie was, waren mijn zus en ik de hele dag samen thuis, omdat mijn ouders werkten. Mijn moeder maakte ’s ochtends vroeg een curry van kikkererwten voor ons, die we tussen de middag aten. In de curry zitten veel eiwitten, dus het is mede daardoor een voedzame maaltijd. Zelf kookte ik nooit, maar dat veranderde toen ik voor mijn studie naar Nederland kwam. De eerste maanden at ik vooral junkfood zoals pizza, maar na een tijdje voelde ik me daardoor niet lekker. Ik vroeg mijn moeder om raad en zij leerde mij koken via Skype. Ik heb er nu echt plezier in om te koken. Ik leerde Daniëlle kennen en op onze tweede date maakte ik de curry met kikkererwten voor haar.’

‘Ik kend..

