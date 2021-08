Bierflesjes met bijbelse namen: ‘Stiekem nam ik 17 biertjes mee in mijn koffer’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Tom Schoemaker (56) uit Apeldoorn.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar bierflesjes waarvan het etiket verwijst naar bijbelse namen of begrippen. Toen ik daarmee begon, zo’n dertig jaar geleden, vond ik vooral kerstbieren of biertjes met etiketten die refereren aan de duivel. Duvel is daarvan natuurlijk het bekendste voorbeeld. Maar inmiddels is er veel meer op de markt. Het leukst vind ik de verbasteringen. Zo heb ik het biertje Ale Mary, een woordspeling op Hail Mary (gezegend zij Maria, red.). Ook de naam van de Joodse brouwerij He’Brew is goed bedacht, vind ik. Verder heb ik bieren die namen dragen als Cherubs, Jordaan, Wild Heaven, Verloren zoon en Methusalem. Behemoth is ook een bijzondere. Ik ben theoloog en heb dus een behoorlijke bijbelkennis, maar deze naam moest ik echt e..

