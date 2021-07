Jongerenportret: ‘Ik weet dat God er is en dat ik altijd bij Hem terecht kan’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Willemijn Goudzwaard (16) uit ‘s Gravenpolder. Ze is al zestien keer tante geworden, was vroeger groot fan van het koningshuis en werkt nu in een bakkerij.

‘Ik kom uit een gezin van zes kinderen. Ik ben de jongste en woon als enige nog thuis. Dat is al vier jaar zo. Ik woon mijn hele leven al in ‘s Gravenpolder. Mijn broers en zussen hebben allemaal al hun eigen gezin nu. Mijn oudste broer is 37 jaar. En degene boven mij is nu 26 jaar. Ik was een nakomertje, echt nog een verrassing. Ik ben al zestien keer tante geworden en ik heb veel contact met mijn broers en zussen en hun kinderen. We hebben natuurlijk veel verjaardagen en af en toe logeer ik bij ze. Ze wonen allemaal nog in Zeeland. Ik zou zelf ook wel in Zeeland willen blijven wonen later. Ik ben echt een familiemens. Familie is erg belangrijk voor mij.

Mijn vriend komt ook uit een groot gezin. We houden allebei van kinderen. Ik ken mij..

