Jolanda en Johannes wilden zonder stress leven en brengen nu de ‘Italian way of life’ over

Nederlanders vind je overal. In deze zomerserie bezoeken we landgenoten die in het buitenland wonen en werken. Deze week: Jolanda Dijkhof (46) en haar man Johannes (43) in de Italiaanse regio Toscane.

Ze deed haar werk als basisschooljuf in Hollandscheveld met groot plezier en noemt dat werk haar ‘hobby’, maar toch verruilde Jolanda Dijkhof (46) die baan voor een compleet ander leven in Italiaanse regio Toscane. Daar verhuurt ze samen met haar man Johannes (43) vakantieappartementen en hebben ze een paar plekjes voor kampeerders. ‘Het is de Italian way of life die ons zo aanspreekt. Iets van die levensstijl willen we overbrengen op onze gasten.’

Ze liet haar werk als lerares met pijn in haar hart los toen ze in 2019 definitief naar Italië vertrok. Jolanda had toen niet voor ogen dat ze die baan ooit nog weer zou gaan uitoefenen. Toch weet ze nu, aan het begin van het toeristenseizoen in Italië, al dat ze in november weer voor de klas s..

