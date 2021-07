Zwemmen tussen de kerncentrale van Borssele en de Sloehaven

Wat neem je mee als je gaat zwemmen? En raad eens wat ik vergat in te pakken, toen ik voor deze reportage naar Zeeland vertrok… Wanneer ik opper dan maar in mijn ondergoed de Westerschelde in te duiken (‘Is net een bikini, toch?’), zegt mijn lief: ‘Als iemand tegen jou zegt ‘Spring in de sloot’, doe je dat dan ook?’

Maar ik ben bang dat ik wel degelijk zo autoriteitsgevoelig ben. Het staat ook in hoofdletters in de opdracht. ‘Je ZWEMT natuurlijk zelf, je blijft niet op de kant staan.’

Nou ja, dat zwemmen is van later zorg. Eerst maar het strand verkennen, de Kaloot bij Borssele. Dat was ooit het domein van schrijver Hans Warren. Hij woonde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders aan de Zeedijk, op de plek waar later de kernc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .