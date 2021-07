David Hoen uit Steenwijk is Giethoorn-kenner op een rondvaartboot

Door alle versoepelingen is er deze zomer steeds meer mogelijk. Hoe vullen jongeren hun zomer? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie diverse jongeren aan het woord over hun zomerplannen. Vandaag David Hoen (19) uit Steenwijk, hij is schipper en gids van rondvaartboten in Giethoorn.

‘Als kind ging ik tijdens mijn vakanties vaak naar Giethoorn: het is een leuk idyllisch dorpje. Ik woon er dichtbij en begon er op mijn vijftiende met vakantiewerk bij een restaurant. Bij dat restaurant hoort ook een botenverhuur met rondvaarten. Na een paar jaar mocht ik op drukke zomerdagen helpen bij de botenverhuur. Omdat ik nog geen vaarbewijs had, kon ik alleen varen op kleine boten. Hier heb ik kunnen oefenen met varen. Op mijn achttiende heb ik mijn vaarbewijs gehaald en sindsdien mag ik grotere rondvaarten leiden. Varen heeft voor mij iets magisch. Er is een bepaalde techniek die je in de vingers moet hebben. Met een rondvaartboot kan het een uitdaging zijn als er harde wind of hoogwater is. Het is ook vaak druk met boten in Gie..

