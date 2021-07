‘Laat homoseksualiteit geen stil verdriet zijn op school’

Als een van de eerste scholen wil de christelijke middelbare school Scala Rietvelden in Spijkenisse seksuele diversiteit bespreekbaar maken met het project Stil Verdriet. Door een theatervoorstelling, gastles en docententraining wordt praten over homoseksualiteit met jongeren gemakkelijker. ‘We geven geen antwoorden, we stellen alleen vragen.’

Theater De Stoep in Spijkenisse is nu nog leeg. Over een aantal minuten zullen zestig leerlingen uit klas vier van het Scala Rietvelden de stoelen vullen. Ze komen voor de voorstelling DAVID, een van de drie onderdelen van het project Stil Verdriet. DAVID is een productie van het sociaal-artistieke theatergezelschap Theater AanZ en gaat over een jongen die worstelt met de combinatie van zijn geloof en zijn homoseksualiteit. De theatervoorstelling is gebaseerd op persoonlijke verhalen van de acteurs en geïnterviewde jongeren. De vier acteurs, onder wie hoofdrolspeler Maiko Zimmer (25) doen hun laatste stemoefeningen. Ze gaan in een kringetje staan en houden elkaars handen vast om zich klaar te maken voor de uitvoering: ‘..

