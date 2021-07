Vleermuizen tellen op zoogdierenkamp

‘Deze zomer ben ik op een zevendaags zoogdierenkamp in Susteren. Eigenlijk zou het kamp plaatsvinden in Slowakije, omdat daar veel zoogdiersoorten zijn die in Nederland niet voorkomen. Door corona is dat afgelast. Gelukkig mochten we naar een terrein in Limburg waar we kamperen. Tijdens het kamp bekijken we zoogdieren en leren we erover. We richten ons specifiek op vleermuizen. Daarvoor helpen we iemand in de regio met een populatieonderzoek. We hebben

‘s nachts veel excursies, daarom doen we overdag rustig aan. We slapen uit en iedereen staat op wanneer hij of zij wil. Er zijn overdag nog wel een paar excursies, of deelnemers verzinnen spontaan iets. Dan fietst er een groepje naar een mooie plek om daar naar leuke beestjes of mooie ..

