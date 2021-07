Ouderenportret: ‘Ik ben oma zonder dat ik ooit moeder was, wie doet me dat na?’

‘Ik was de een-na-jongste in een gereformeerd gezin met tien kinderen. We woonden in Aalten, in de Achterhoek. Ik ben er gedoopt en heb er ook belijdenis gedaan. Toen we allemaal volwassen waren, kwam mijn jongste zus, de tiende, tot levend geloof. Achteraf hoorde ik hoe zij voor onze familie was gaan bidden, en dat ze bij mij was begonnen. Toen ze ging trouwen, in Engeland, was ik jaloers op haar om hoe ze met haar geloof bezig was, meer dan dat ik jaloers was dat zij ging trouwen. In Engeland ben ik toen tot bekering gekomen. Ik dacht: ik ben gereformeerd, wat is er anders dan? Maar het was écht anders.

Ik ben zelf pas later getrouwd; ik was 37 jaar, mijn man twee jaar ouder. Het huwelijk van mijn ouders was niet zo denderend, dus ik he..

