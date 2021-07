Frans en Martine maken Goudse boerenkaas in Portugal

Nederlanders vind je overal. In deze zomerserie bezoeken we landgenoten die in het buitenland wonen en werken. Deze week: Frans Ampt en zijn partner Martine van ’t Westende.

Hij had ook in Australië kunnen zitten of in het Amerikaanse Texas. Maar toen Frans Ampt (43) de mogelijkheden in die landen onderzocht om een melkveebedrijf te beginnen, kwam er net schot in de zaak om land te kopen in Portugal. Daar woont hij inmiddels veertien jaar met zijn partner Martine van ’t Westende (40) en vier kinderen.

Na een kleine kilometer over een stoffige zandweg in een overwegend dor en droog landschap verwacht je dit niet: groene weilanden waarin zwart-witte koeien grazen. Een Hollands tafereel op steenworp afstand van de Portugese westkust met hoge kliffen die uitzicht bieden op de Atlantische Oceaan. ‘We zochten voor ons bedrijf de beste plek voor onze dieren. Dat dit een mooi plekje is om te wonen, is mooi meegenomen’, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .