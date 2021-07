Een studie volgen dankzij honderden zelfgemaakte empanada’s

‘Als ik empanada’s, gevulde deegflapjes, sta te maken, denk ik weer terug aan mijn jeugd in Chili. Mijn moeder maakte vaak empanada’s op zaterdag, want op zondag kwam de hele familie en we aten gezamenlijk. Maar de deegflapjes doen me ook sterk denken aan Onafhankelijkheidsdag in Chili, dat feest wordt op 18 september gevierd. Ook dan stond mijn moeder de dag van tevoren in de keuken om een grote hoeveelheid empanada’s te maken. Als we op Onafhankelijkheidsdag rond 12 uur met de hele familie aan tafel gingen, aten we die het eerst, als voorgerecht. Daarna kwam een stevige maaltijdsoep, onder meer gevuld met maïs en rundvlees, op tafel. De volgende dag keken we altijd naar de militaire parade en gingen we picknicken, opnieuw met empanada’s.

D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .