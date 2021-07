‘Ons recept voor speculaas blijft nog even geheim’

Wat verzamelt u?

‘Mijn opa begon in 1919 een bakkerij in Maasdam. Mijn vader nam die over en later kwam ik in de zaak. In die honderd jaar hebben mijn ouders en grootouders nooit iets weggegooid. Het lag allemaal op zolder, mooi spul, vond ik. Toen ik de winkel verkocht, heb ik de spulletjes in ere gehouden en er later van alles bij gekocht. Zo heb ik bakplaten, speculaasplanken, broodbakblikken, voorraadtrommels, een oude toonbank en snoeppotten. In totaal heb ik wel een paar honderd items. Ongeveer tien jaar geleden kwam een grote schuur naast mijn huis vrij. Die heb ik nu ingericht als bakkersmuseum, zodat meer mensen mijn verzameling kunnen zien. Iedere laatste zaterdag van de maand kunnen belangstellenden komen kijken. Ik verkoop dan..

