Eerste vrouw bestijgt de Engelse troon

Op 19 juli 1553 kreeg Engeland voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke vorst, namelijk koningin Mary I. Als we tenminste even Jane Grey vergeten, een achternicht van Mary die slechts negen dagen regeerde. Mary had als dochter van Hendrik VIII een zware jeugd. Haar vader huwde zes keer en liet twee van zijn vrouwen onthoofden, onder wie Anna Boleyn. Omdat Catharine van Aragon, de moeder van Mary, geen mannelijke erfgenaam voortbracht, scheidde Hendrik van haar en bestempelde hij Mary (tijdelijk) als bastaardkind. In 1554 trad Mary I in het huwelijk met de Spaanse vorst Filips II, die in 1555 - toen zijn vader Karel V overleed - heer der Nederlanden werd. Voor Filips II was zijn huwelijk met Mary vooral politiek-strategisch belan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .