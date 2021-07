Imjen volgt een cursus natuurkunde. ‘In de eerste twee weken heb ik huilend mijn huiswerk gemaakt’

‘Ik volg deze zomer een cursus natuurkunde. Dat vak heb ik nodig om in september te mogen beginnen aan de studie Geneeskunde in Utrecht. Op de middelbare school had ik geen natuurkunde in mijn vakkenpakket, dus ik krijg nu in zes weken alle stof aangeleerd die ik nodig heb om het examen te halen. Het is heel pittig. Elke week zit ik van maandag tot en met vrijdag in de schoolbanken bij Wismon, een organisatie voor zulke bijspijkercursussen. In de ochtend krijg ik samen met een groepje anderen les en ’s middags zit ik in de bibliotheek voor zelfstudie en huiswerk. Soms doe ik dat ’s avonds ook nog. Het tempo ligt ontzettend hoog. In de eerste twee weken heb ik echt huilend mijn huiswerk gemaakt. Het scheelt dat de andere leerlingen in het..

