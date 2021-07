Dertigersportret: ‘Het is belangrijk dat het glas halfvol is in plaats van halfleeg’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Wendie Versprille (35) uit Wapenveld. Bij haar is het glas halfvol in plaats van halfleeg, zij geniet volop als ze met haar e-reader in het zonnetje zit en gelooft dat ze van God krijgt wat ze nodig heeft in iedere situatie.

‘Erik, mijn man, herstelt op dit moment thuis van een fietsongeluk. Tijdens een tochtje op de racefiets zag hij een stilstaand busje over het hoofd en knalde daar tegenaan. Hij had verwondingen aan zijn gezicht en een paar tanden waren afgebroken. Toen de hechtingen erin zaten en hij bij de tandarts was geweest, mocht hij naar huis. Maar daar voelde hij steken in zijn buik en er zat bloed in zijn urine. Ik wist meteen dat het niet goed zat. Hij bleek een scheur in een van zijn nieren en urineleider te hebben.

Tien dagen lang lag hij in het ziekenhuis. Ik stond in de overlevingsmodus. Enerzijds maakte ik me natuurlijk zorgen om Erik, maar tegelijkertijd moest ik er zijn voor onze drie jongens van acht, zes en vier jaar oud. ‘Wendie, wat be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .