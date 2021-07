Churchill in tuinstoel bij Fürherbunker

Op deze unieke foto zien we de Britse premier Winston Churchill. Vermoedelijk heeft hij net een leuk grapje gemaakt, want de omstanders lijken plezier te hebben. De foto, gemaakt op 16 juli 1945, laat zien hoe Churchill plaatsneemt op een stoel bij de Führerbunker in Berlijn.

De stoel waar Churchill op plaatsnam, was kort daarvoor nog gebruikt door de Duitse dictator Adolf Hitler, die zijn laatste dagen doorbracht in de Führerbunker. In deze bunker pleegde Hitler op 30 april 1945, zes weken voordat deze foto geschoten werd, zelfmoord met zijn kersverse vrouw Eva Braun.

In de wetenschap dat de laatste dagen van nazi-Duitsland waren aangebroken, speelden zich in heel Duitsland, maar zeker ook in de Führerbunker, b..

