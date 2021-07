25 - Week 27: De aanslag op Peter R de Vries

Dat er kort na de aanslag op Peter R de Vries twee verdachten zijn opgepakt bewijst juist dat de rechtsstaat werkt, niet dat ie instort. Dat is de boodschap van Sjirk Kuijper in Deze Week. Sjirk denkt gelijk aan die andere aanslag, bijna twintig jaar geleden. ‘Ik voelde dezelfde ontsteltenis als bij de moord op Pim Fortuyn. Het besef dat het iets heel groots is. Een aanslag op een mens die staat voor meer dan alleen deze mens.’ Cocky verbaast zich over de huiveringwekkende beelden die over het internet gingen. ‘Het maakte mij nieuwsgierig, maar het stemt mij hoopvol dat - van Twitter tot aan burgemeester Halsema - iedereen een appèl op elkaar doet om de beelden niet verder te verspreiden’. Cocky, Joram en Sjirk gaan de komende weken geni..

