John en Saskia verhuisden naar Spanje voor hun droom. ‘We wisten waar we zelf blij van werden’

Nederlanders vind je overal. In deze zomerserie bezoeken we landgenoten die in het buitenland wonen en werken. Deze week: John en Saskia hebben een camperplaats in Spanje.

John en Saskia wonen vijf kilometer van de kust en aan de voet van een bergketen die is aangemerkt als beschermd natuurgebied.

Ze trokken een jaar met hun camper door Spanje om de juiste plek te vinden voor hun droom. Die plek vonden John Welmers (55) en Saskia Hendriks (50) in het zuidoosten van Spanje. Ze begonnen er in 2017 een camperplaats met ruimte voor acht campers om de nacht door te brengen. ‘We wisten waar we zelf blij van werden, en wilden dat hier bieden.’

‘Kijk deze prachtige bloemen dan! En kijk, hier tussen de blaadjes wordt al een granaatappel zichtbaar’, wijst John. Hij straalt terwijl hij door zijn boomgaard loopt en aanwijst welke vruchten er groeien. Er staan vijgenbomen, druivenranken en er groeien citroenen, mispels, sinaasappels en amandelen. ‘Toen we hier kwamen, was er drie jaar niets aan gedaan. Sommige bomen hebben we van de dood gered...

