Broertjes Nicolaas en Gijs genieten van een dagje met de trein. ‘Je kunt overal komen en er is veel te beleven’

Nicolaas: ‘We gaan al vier jaar samen dagjes weg waarin we de hele dag in treinen zitten en naar verschillende plekken in Nederlands reizen. We kopen dan een Jongeren Dagkaart. Soms stappen we ergens uit om even te wandelen of het station te bekijken, maar het grootste gedeelte van de dag zitten we in allerlei verschillende treinen en genieten we van het uitzicht.’

Gijs: ‘Op zo’n dag vertrekken we ’s ochtends om negen uur vanuit Kampen. Als we dan in Zwolle aankomen, kunnen we alle kanten op. Om half zes ’s avonds zorgen we dat we weer terug zijn in Kampen. Mijn broer en ik weten veel over de verschillende trajecten in Nederland, we kennen de spoorkaart uit ons hoofd. Als we zo’n hele dag reizen, houden we de reisplanner er wel bij: je ku..

