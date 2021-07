Kogelgaten uit de Slag bij Ettlingen

Op 9 juli 1796 vond de Slag bij Ettlingen plaats, ook bekend als de Slag bij Malsch. Dit was een oorlog tussen Frankrijk en Habsburgs Oostenrijk. Aartshertog Karel van Teschen nam het namens Oostenrijk op tegen de Franse troepen van generaal Jean Moreau. De Fransen hadden in de twee jaar ervoor al de Nederlanden en grote delen van Italië in bezit genomen. Nu waren de Duitse en Oostenrijkse gebieden aan de beurt. De slag eindigde qua slachtoffers onbeslist. Frankrijk verloor ongeveer 2000 man en zag 400 militairen gevangengenomen worden. De Oostenrijkers hadden 1300 doden te betreuren en moesten eveneens 1300 krijgsgevangenen aan de Fransen afstaan.

In moreel opzicht was de Slag bij Ettlingen vooral een overwinning voor de Fransen. De aartshertog trok zich namelijk terug uit het Rijndal. Hij liet 30.000 bondgenoten en Oostenrijkse soldaten in de steek. Diverse bondgenoten van de Oostenrijkers - onder wie Zwaben, Saksen en Duitsers - keerden zich vervolgens af van hun voormalige werkgever en stapten over naar de Fransen.

Op 17 oktober 1797 kwam het Verdrag van Campo Formio tot stand. Dit verdrag bepaalde dat Frankrijk en Oostenrijk allebei een deel van de republiek Venetië kregen. En verder moest er een langdurige vrede komen. Binnen anderhalf jaar brak er echter opnieuw oorlog uit tussen Frankrijk en Oostenrijk.





9-7-1796

