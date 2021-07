Martin Mans voelt zich een instrument in Gods hand: ‘Ik hoop dat mensen steun vinden in mijn muziek’

‘Mijn interesse voor muziek begon toen ik vier jaar was. Ik kroop op zondag bij het koffiedrinken na de kerkdienst bij mijn opa achter het harmonium. Van hem heb ik de eerste noten geleerd. Ik zeg weleens: ‘Als hij een trompet had gehad, was ik trompettist geworden.’ In mijn jeugdjaren, toen ik nog lid was van de Gereformeerde Gemeente in Dirksland, werd er elke zondagavond uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt. Ik herinner me uit die tijd vooral preken van dominee P. Blok. Hij preekte er ‘levendig’ over, en legde vanuit de Catechismus rechtstreekse verbanden met de Bijbel. Ik had een goede band met hem. Hij was altijd geïnteresseerd in welke psalmen ik tijdens mijn muzieklessen geleerd had te spelen.

Ik ben langzamerhand van de Gerefo..

