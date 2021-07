Die middag dat Peter R. de Vries zomaar langs het voetbalveld stond

Peter R. de Vries parkeerde zijn bolide en wandelde pal voor de jeugdwedstrijd Alexandria’66 A1-Sparta Rotterdam A1 het sportcomplex op. Het was 1 november 2015, een aangenaam najaarszonnetje kleurde de lucht en het leven in Rotterdam. Terwijl hij enkele seconden op zijn telefoon tuurde, werd hij door de driehonderd aanwezigen aangestaard alsof het een zeldzame opgraving betrof. De Vries liep ver door, zocht de stilte op en hield halverwege het veld halt bij een donkergroen reclamebord.

De misdaadverslaggever had duidelijk geen zin in pottenkijkers. Hij leunde naar voren over het bord, bracht de handen bij elkaar en deed vlak voor de aftrap de ..