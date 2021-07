Veelstromenland: De Tsjonger is een heuse grensrivier

Zeearmen, rivieren, kanalen, beken, vaarten, meren, geulen, killen, kreken, sprengen, sloten: ze geven ons land een uniek karakter. Een piepklein gedeelte hiervan wordt deze zomer in woord en beeld belicht. Negen kleine portretten van kleine rivieren. Alle uit de noordelijke helft van ons land. Vandaag deel 2: de Tsjonger.

Een hengelaar onder een grote paraplu, eindelijk niet vanwege druilende regen, maar een warmte gietende zon. Kieviten dartelen boven een vers gemaaid weiland, in het riet een grote zilverreiger en er boven in kalme zweef een blauwe kiekendief. We rijden op een smalle kronkelende dijk tussen Slijkenburg en Schoterzijl langs de Tsjonger oftewel Kuinder.

In de venen van Haule, geboortedorp van schaatsbroer en zus Bob en Elma de Vries, neemt de Tsjonger een aanvang. Het stroompje krijgt weldra versterking van het Groote Diep uit de venen van Fochtelo en het Kleine Diep uit die van Appelscha. Dan stuit het op de 34 kilometer lange Opsterlandse Compagnonsvaart, tussen Gorredijk en Smilde.

vuurstenen

De Tsjonger gaat ..

