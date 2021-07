Het familierecept van Cynthia Lukassen: ‘Als kind at ik 18 sateetjes van opa’

‘Ik had een hele lieve opa en ik kwam dan ook altijd graag bij hem en oma. Zijn liefde voor mij uitte hij niet zozeer met woorden, maar door eten te maken. Wil je nog wat eten mee voor thuis, vroeg hij altijd, om vervolgens een jaarvoorraad mee te geven. Hij werd geboren in Indonesië. Over zijn jeugd sprak hij heel weinig, maar de Indische tradities op eetgebied hield hij bijzonder goed in ere. Als er visite kwam, maakte hij altijd Indisch eten. De Hollandse pot lustten opa en oma ook wel, maar die aten ze alleen als ze samen waren.

Opa’s sateetjes waren wereldberoemd, en dan vooral zijn marinade. Een paar mensen, ik weet niet precies wie, timmerden een satéhok voor hem, waar hij altijd sateetjes kon maken, ook als het regende. Die werden..

