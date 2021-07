Fake news over hunebedden in de vorige eeuw

Wat verzamelt u?

‘Alles wat met hunebedden te maken heeft, heeft mijn interesse. Ik ben ook boekengek, dus in 1993 begon ik boeken over hunebedden te verzamelen. Daarvan heb ik er nu zo’n 500. Op rommelmarkten en in antiquariaten vond ik ook prenten en schilderijen, dus daarmee breidde ik mijn verzameling uit. Inmiddels heb ik ongeveer 200 tijdschriften, 200 ansichtkaarten en 100 knipsels, allemaal met het thema hunebedden. Vervolgens kwamen de prullaria: sneeuwbollen met hunebedden erin, tegeltjes, mokken, sierborden, een stropdas en dasspelden. In 2007 kreeg een deel van mijn verzameling een plaatsje bij een tentoonstelling van het Hunebedcentrum in Borger. Daarna verdween alles weer in dozen op zolder, en die kwam ik weer tegen toen we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .