24 - Week 26: Eindelijk excuses voor het slavernijverleden

Deze week bood burgemeester Femke Halsema haar excuses aan voor het slavernijverleden namens de stad Amsterdam. Cocky vraagt zich af waarom het zo lang heeft moeten duren. Hoe christenen de Bijbel lezen, maakt hoe ze over slavernij denken, legt Sjirk uit. Hoe orthodoxer, hoe meer ze slavernij billijken. ‘Het staat immers in de Bijbel. Het is de scheppingsorde.’ Joram staat stil bij de zoektocht naar Samuël Boujadi die afgelopen week vermoedelijk in een Italiaans meer verdronk. Zijn vrienden geloven heilig dat hij opstaat uit het meer. Hij herkent de manier waarop in de charismatische kerk uit zijn jeugd in wonderen werd geloofd. Sigrid Kaag kwam negatief in het nieuws omdat er gerommeld is een documentaire over haarzelf.

