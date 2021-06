23 - Week 25: de week waarin Joram op zoek gaat naar zijn afwezige vader

Deze Week podcast

Deze week lanceerde Joram de podcast ‘Who’s your daddy’? Hij gaat hierin op zoek naar zijn vader die nooit in zijn leven is geweest. De EO-presentator geeft aan dat hij hierdoor al heel zijn leven op zoek is naar erkenning. ‘Ik mis mijn vader niet - want ik heb hem nooit gekend - maar ik mis wél de erkenning van een vader.’ Sjirk probeert Cocky en Joram te overtuigen dat de fusie tussen RTL en Talpa onafhankelijke journalistiek in gevaar kan brengen. ‘Media zijn essentieel om de democratie te controleren.’ En de gemeente Almere zorgde voor opschudding met billboards: ‘Geef jij geld aan bedelaars? Veel bedelaars hebben een uitkering.’ Cocky vindt de campagne buiten proportie.