Thuiswerken zonder herrie van de buren in een vrijstaand huis vol historie

Op huizenverkoopsite Funda speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: een vrijstaand huis in Nisse, dat nog betaalbaar is.

Wie woont hier?

De huidige eigenaar is een man die er inmiddels 22 jaar woont, erg van zijn tuintje geniet, maar rationeel toch heeft besloten dat het op zijn leeftijd beter is om naar iets anders uit te kijken. De conclusie op basis van de foto’s is dat hij van schilderen houdt: er staat een schildersezel met een verzameling kwasten en er zijn zo’n 40 schilderijen te zien, maar hier laat de makelaar zich niet over uit.

Wat maakt het huis excentriek?

Het is een huis met historie, ziet er met de witte muren en houten luiken sfeervol uit, is vrijstaand, heeft een perceel van 275 vierkante meter en een woonoppervlakte van 100 vierkante meter… en het staat te koop voor net wat meer dan 2,5 ton. Dat is in de huidige tijd steeds zeldzamer. Vandaa..

