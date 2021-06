Ouderenportret ‘Toen de eerste bom viel, dacht ik: nu komt de Here Jezus terug’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Nelly van Stenis-Smouter (89) uit Rotterdam. Zij voelt zich rijk gezegend met haar familie, moest van haar moeder maar een psalm gaan zingen als ze ruzie had met haar broers en zussen, en maakt er geen drama van dat ze haar auto en fiets wegdeed.

‘Het is de schuld van mijn kleindochter Nelleke dat ik meewerk aan de rubriek 75 plus. Ik lees de interviews altijd, maar ik wilde mezelf niet opgeven. Wat heb ik nu te vertellen, denk ik altijd. Wat ik meegemaakt heb, is niet bijzonderder dan het leven van een ander. Toen Nelleke hier laatst was, zei ze: ‘Oma, please! Nu bent u er nog. En ik zou me geen raad weten als u er niet meer zou zijn.’

Dus ik doe het eigenlijk voor haar. Zij is een van mijn 31 kleinkinderen. Ik heb acht kinderen, zeven zoons en een dochter. Inmiddels heb ik ook alweer dertig achterkleinkinderen. Dat gaat hard, hoor. De een is nog niet geboren, of ik krijg een telefoontje dat de volgende op komst is. Ik ben rijk gezegend met mijn familie. Ze komen regelmatig..

