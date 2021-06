Pieter Pot, een verpakkingsvrije online supermarkt: wel de boodschappen, niet de verpakkingen

Koffie, limonadesiroop, groentebouillon. Sinds een halfjaar koopt journalist Helga van Kooten zulke boodschappen niet meer in de supermarkt. Ze laat ze thuisbezorgen in weckpotten en -flessen. Net als tienduizend andere eco-minded klanten. En op de wachtlijst staan nóg 15.000 mensen te trappelen om zich aan te sluiten bij de beweging die Pieter Pot heet.

Dus ik ben een eco-warrior. Niet dat ik actievoer tegen Shell of me vastketen aan bomen op het Utrechtse landgoed Amelisweerd, maar ik neem wel al jaren mijn eigen bakjes en zakjes mee als ik – fietsend of lopend – boodschappen doe, en dat is voor marketeers voldoende om me te bestempelen tot een milieuactivist.

Eco-warrior. De term valt in een gesprek met Jouri Schoemaker (30), medeoprichter van Pieter Pot, de eerste verpakkingsvrije onlinesupermarkt ter wereld. De andere oprichter is Martijn Bijmolt. Ze kennen elkaar van de TU Delft, waar ze allebei studeerden.

Pieter Pot begon klein: op een zolderkamer in de Rotterdamse wijk Katendrecht. En met een bakfiets, waarop Schoemaker en Bijmolt – net afgestudeerd – in Rotterdam zelf de bestelli..

