‘Door de jaren heen heb ik veel dingen geprobeerd, maar al mijn hobby’s zijn binnen korte tijd gesneuveld’

Op de vakantie, van vier jaar geleden alweer, moest ik wel toegeven: Ik heb – behalve mos en onkruid trekken – geen enkele hobby naast mijn werk. Of ik surf (op internet), of ik lees, of ik kijk Britse murder mysteries, of ik wandel om te denken, en het liefst van alles ouwehoer ik erop los. Met vrienden, mijn schoonmoeder, totale vreemden, thuis en in winkels en op straat. Maakt niet uit. En dan lig ik me er ’s avonds in bed vaak over te verbazen dat ik nooit stop met denken. En daarna vraag ik me dan af waarom ik niet in slaap val.

Op die vakantie bedacht ik het antwoord. Doordat ik geen hobby heb. Jawel: een hobby die helemaal nergens over gaat. Ik dacht aan een vriendin van mij die altijd maar nieuwe hobby’s heeft. Paardrijden, saxofo..