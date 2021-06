Met andere ogen kijken naar ratten. ‘Duiven dragen meer ziekten met zich mee dan ratten’

Je moet het maar durven. Als in allerlei steden moeite wordt gedaan om ratten te bestrijden, om het dan op te nemen voor ratten. Maar Arjan Schuitman doet het met liefde. ‘Ze horen erbij, zoals eekhoorns en kauwtjes.’

Zijn interesse ontstond in 2009, toen hij op de fotoacademie de opdracht kreeg iets origineels te fotograferen. En iedereen die hij ontmoette en iets met ratten te maken had of ermee werkte, koesterde een stille bewondering. Om hun slimheid, hun nieuwsgierigheid en hun aanhankelijkheid. ‘Zelfs bij de gemeentelijke reinigingsdienst in Rotterdam, waar ze de ratten moesten bestrijden, werd er met respect over gesproken.’ Dat intrigeerde Schuitman en hij wilde weten hoe dat in de rest van de wereld ging. Hij reisde door Eu..

