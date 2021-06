Theoloog Hinke van Abbema strijdt voor de acceptatie van vrouwen en LHBT+’ers in de kerk

Theoloog Hinke van Abbema was veertien toen een jeugdwerker tegen haar zei: ‘Man en vrouw zijn even belangrijk, maar de man is verantwoordelijk’. Sindsdien strijdt ze voor de acceptatie en gelijkwaardigheid van vrouwen en LHBT+’ers in de kerk. ‘Mijn moed komt voort uit mijn rechtvaardigheidsgevoel.’