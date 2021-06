Toiletten poetsen in je tussenjaar. ‘Ik ben blij dat ik dit jaar niet studeer’

Ze nam een tussenjaar om te reizen en leuke dingen te doen. Maar toen kwam corona en kon Rosalie van Schaik (21) niet anders dan in Nederland blijven. ‘Ik ben blij dat ik dit jaar niet studeer. Niemand heeft nu het beste jaar van zijn of haar leven.’

Ze belandde via een vriendin bij toiletbedrijf 2theloo in Utrecht. In de stad zijn weinig plekken waar bezoekers even rustig naar een schoon toilet kunnen. ‘We zitten hartstikke centraal, in de kelder van het winkelcentrum. Vaak staan er lange rijen.’ Op een drukke dag maken een paar duizend klanten gebruik van de toiletten, met een piek rond twee uur ‘s middags.

aangeschoten

‘Ik vind het meer servicewerk dan echt schoonmaakwerk. Vooral ouderen hebben vaak zin om te kletsen en hun levensverhaal..

