Zweedse Sami poseren voor hun hut

Deze foto is gemaakt door de Noorse geoloog Gunnar Holmsen. We zien een groep Sami, die poseren voor een hut. De foto is gemaakt in Zweden op 25 juni 1910. De Sami, ook wel Samen of Lappen genoemd, zijn een van oorsprong nomadische stam die in het culturele gebied Lapland woont, in ‘de laatste wildernis van Europa’. Als nomaden trokken ze rond met rendieren en leefden ze overwegend in tenten. Als ze langer op één plek wilden verblijven of tijdens strenge winters bouwden ze eenvoudige hutten. Deze werden met aarde bedekt om de kou op afstand te houden. De Sami leefden van de jacht (met name van rendieren), van verzamelen en vissen. De rendieren leverden naast vlees, huiden en melk ook de trekkracht waarmee de Sami zich op hun sleeën door het besneeuwde landschap lieten rijden. Momenteel leven er nog zo’n 75.000 tot 100.000 Sami in Noord-Europa, van wie de meesten in Noorwegen en Zweden resideren. Een deel van de Sami spreken een eigen taal, die diverse dialecten kent en bekendstaat als het Samisch.