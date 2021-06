‘Ideaal dat de oven het werk doet’

‘Samen met mijn man Theo had ik jarenlang restaurants: hij kookte en ik bediende. Eind jaren negentig realiseerden we ons dat we altijd binnen bezig waren. We besloten een boerderij te kopen en onze eigen groenten en kruiden te verbouwen. Het rundvlees voor ons restaurant haalden we voortaan bij een boer uit de buurt. Als een koe een goed leven heeft gehad en rond kon lopen, proef je dat. De spieren hebben dan meer smaak.

Tijdens onze zomervakantie in 2011 kregen we door dat het niet goed ging met Theo. Hij bleek ziek te zijn en overleed een paar maanden later. Ik voelde me echt geamputeerd. Je bent je eigen ik kwijt en moet een nieuw leven opbouwen, in je uppie. Bovendien moest ik bedenken wat ik met het restaurant wilde doen. Koken kon ..

