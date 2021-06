‘Ik weet uit mijn hoofd welke muntjes ik heb’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Sjoert Stel (75) uit Coevorden.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar winkelwagenmuntjes en heb echt van alles: muntjes van provincies, apotheken, ziekenhuizen en bedrijven. Overal ben ik blij mee, ik heb geen lievelingscategorie. Sommige muntjes worden in series uitgegeven en voor mij is het dan natuurlijk de sport om de serie compleet te krijgen. Zo heeft de provincie Groningen van iedere gemeente een muntje uitgegeven. Ik had bijna alle Groningse muntjes, maar het lukte mij maar niet om de items van Het Hogeland en Veendam te pakken te krijgen. Ik heb toen contact gezocht met een journalist van RTV Noord. Hij heeft mij geïnterviewd en daarop reageerden lezers die de betreffende muntjes hadden. Die journalist had mij al eerder geholpen toen ik bezig was met de serie van militair..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .