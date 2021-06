Ook 21 juni was een bevrijdingsdag

Op 21 juni 1988 speelde Nederland, in het hol van de leeuw, de halve finale van het EK voetbal in en tegen West-Duitsland. Voor Nederlandse voetballiefhebbers geldt deze wedstrijd als zeer memorabel, omdat dé aartsrivaal van Nederland verslagen werd met 2-1. Nederland vierde de overwinning uitbundig, als een soort tweede bevrijdingsdag. Eindelijk had Oranje, onder aanvoering van coach Rinus Michels, wraak genomen voor de verloren finale van het WK 1974.

Bekend is de uitroep ‘Het Volksparkstadion is van Oranje!’, van verslaggever Evert ten Napel. Mensen die de wedstrijd hebben gezien, herinneren zich ook nog wel hoe Ronald Koeman zijn achterwerk afveegde met het shirtje van de Duitse speler Olaf Thon. En natuurlijk de grappen over in b..

