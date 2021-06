Dertigersportret: ‘Het geloof is ons voorgeleefd. Ik heb een rotsvast vertrouwen’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Niels Kegel (39) uit ‘s-Gravendeel. Hij is scriba in een hervormde gemeente, heeft een werkweek van dinsdag tot zaterdag en kocht de cabrio waarvan hij 18 jaar lang droomde.

‘In ons gezin ging het vroeger altijd over auto’s. Foto’s van bijzondere auto’s die ik voorbij zie komen, zet ik nu op de groepsapp die ik heb met mijn broers. Ik heb een zus van drie jaar jonger en mijn broers zijn negen jaar jonger, een tweeling. We komen uit een fijn en warm nest, wonen bij elkaar in de buurt en hebben ook via de familieapp veel contact. Zelf werk ik als verkoopadviseur bij een lokaal autobedrijf. Ik houd van relaties en verbinding: verbind de juiste auto aan de juiste persoon. Dat ik iets met auto’s moest gaan doen, stond al heel lang vast.

Als klein kind was het voor mij al auto voor en auto na. Negentien jaar geleden ben ik hier begonnen. In de tussentijd heb ik een andere vestiging opgezet en daar dertien jaa..

