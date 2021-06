‘Judo is schaken met je lichaam, je moet altijd stappen vooruit denken’

Welke rol spelen bloed, zweet en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: Guillaume Elmont (39), Nederlandse judoka. Op 9 september 2005 werd hij wereldkampioen in de klasse tot 81 kg.

Bloed

‘Mijn vader was judoka van de eeuw van Suriname. Hij is naar de Spelen geweest van 1976 in Montreal. Hij werd tien keer nationaal kampioen en haalde medailles bij de Continentale Spelen, dus het ligt voor de hand dat ik door hem ook op judo ben gegaan. Maar voor mij wilde hij dat juist niet, vanwege de belasting die topsport met zich meebrengt. Het was mijn moeder die zonder dat mijn vader het wist ons op judo deed en daarna mijn vader verraste met de mededeling: je kinderen zitten op judo en zij moeten op die en die dag gebracht worden. Mijn vader werd voor een voldongen feit gesteld en had het maar te accepteren. Ippon voor mijn moeder! Ik was zes. Mijn broertje was vier en we woonden in Amsterdam Zuid-Oost. Net voor de coup van D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .