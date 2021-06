We zaten door corona veel binnen, maar gingen massaal op cursus om te leren over de planten rond ons huis

Achthonderd mensen die zich aanmelden voor een online cursus wilde planten. Zoveel belangstelling hadden ze bij natuurorganisatie Floron nog nooit meegemaakt. Tijdens corona groeide in Nederland het verlangen om alles te weten te komen over het groen om ons heen.

Iets voor drie uur schakel ik in. Het woensdagmiddag. Buiten is het 28 graden. Binnen zitten ruim tweehonderd mensen klaar voor les 9 van de basiscursus wilde planten. De zeshonderd andere cursisten kijken de les op een later moment, want dat is óók een van de voordelen van ‘online’, vertelt docent Stef van Walsum van Floron, de organisatie die de Nederlandse wilde flora onderzoekt en beschermt.

Noodgedwongen begon Floron in maart van dit jaar online met deze veertiendelige basiscursus. Vóór corona werd jaarlijks vaak maar op een paar plekken zo’n cursus gegeven, met ongeveer twintig deelnemers per locatie. Dit jaar meldden zich ruim achthonderd mensen. De behoefte buiten ‘iets’ te doen’ bleek groot. ‘Oude kennis opfrissen en beter leren ..

