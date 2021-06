Wat ik steeds zekerder weet is dat ik wederopstanding niet meer los kan zien van familie

Familie. De afgelopen drie jaar zijn voor mij eigenlijk nergens anders over gegaan. Ik heb nergens meer over geleerd, nergens meer in geïnvesteerd, nergens meer plezier in gehad dan dat. Het is de enige plek waar mensen, als het veilig is, kunnen genezen. Geest, ziel, lichaam.

En terwijl ik dit schrijf met twee slapende kinderen boven in hun ledikantjes vraag ik me af hoe de komende jaren mijn begrip ervan zullen beïnvloeden. Ik heb het afgelopen jaar veel gebeden voor families die pijn hebben door ziekte of geweld. Het meisje uit de laatste familie waarvoor ik veel gebeden heb, is twee weken geleden overleden.

Ik wilde graag dat ze nog jaren thuis kon zijn bij haar moeder en vader en zusje. Nu lukt het me soms om te geloven dat ze i..