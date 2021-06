Viral: Deze Nederlander loopt in Australië 2600 kilometer op blote voeten om aandacht te vragen voor mentale gezondheid bij mannen

Anton Nootenboom (34) is in Australië bezig aan een wereldrecord blootvoets wandelen. Met dit wereldrecord wil de Nederlander aandacht vragen voor mentale gezondheid bij mannen. Op 8 mei begon hij zijn tocht in Cairns. Nu, zo’n vijf weken later, heeft hij er al 580 kilometer op zitten. Nootenboom heeft zichzelf als doel gesteld elke dag zo’n 20 tot 25 kilometer af te leggen. Daarmee hoopt hij in vier maanden aan te komen in zijn woonplaats Sydney.

‘The Barefoot Dutchman’, zoals hij beter bekendstaat, werkte tien jaar bij defensie en is drie keer op uitzending naar Afghanistan geweest. Toen hij een aantal jaren geleden verhuisde naar Australië ging hij werken in de bouw. ‘Deze werkomgevingen worden beide gezien als erg ‘mannelijke’ omgevin..

